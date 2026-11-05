Официално: Рафиня подписа нов договор с Барселона
Бразилецът остава при каталунците до лятото на 2030 година
Бразилският нападател Рафиня официално удължи договора си с Барселона, съобщиха каталунците. Новият контракт на офанзивния футболист е до лятото на 2030 година.
Предишният договор на Рафиня беше до 2028 година.
Бразилецът се намира в отлична форма от началото на сезона и е вкарал 19 гола в 13 мача във всички турнири.
Общо за каталунците той има 194 мача. С Барселона Рафиня спечели три пъти испанската лига и Суперкупата, както и Купата на краля.
Бразилецът е играл още за Рен, Спортинг, Витория Гимараеш, Авай и Лийдс.