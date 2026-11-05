Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Официално: Рафиня подписа нов договор с Барселона

Официално: Рафиня подписа нов договор с Барселона
AP/БТА

Бразилецът остава при каталунците до лятото на 2030 година

Бразилският нападател Рафиня официално удължи договора си с Барселона, съобщиха каталунците. Новият контракт на офанзивния футболист е до лятото на 2030 година. 

Предишният договор на Рафиня беше до 2028 година. 

Бразилецът се намира в отлична форма от началото на сезона и е вкарал 19 гола в 13 мача във всички турнири

Общо за каталунците той има 194 мача. С Барселона Рафиня спечели три пъти испанската лига и Суперкупата, както и Купата на краля.

Бразилецът е играл още за Рен, Спортинг, Витория Гимараеш, Авай и Лийдс.

Още по темата

Барселона загуби Родри преди дербито с Атлетико Мадрид

Барселона загуби Родри преди дербито с Атлетико Мадрид

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Любопитна статистика: Съперниците на Барселона с 37 промени в съставите си

Любопитна статистика: Съперниците на Барселона с 37 промени в съставите си

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

БФС отхвърли жалба на Септември София

БФС отхвърли жалба на Септември София

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

Масов бой и 53 червени картона прекратиха младежки мач в Бразилия

Масов бой и 53 червени картона прекратиха младежки мач в Бразилия

Чуждестранни съдии ще ръководят срещи в българския футбол още през този сезон

Чуждестранни съдии ще ръководят срещи в българския футбол още през този сезон

Водещи

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

  • Преди 2 минути
Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система

Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система

  • Преди 12 минути
Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

  • Преди 16 минути
Поскъпване на петрола с 10% може да повиши цените в България с до 0,9%

Поскъпване на петрола с 10% може да повиши цените в България с до 0,9%

  • Преди 17 минути
Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

  • Преди 21 минути
Вили Лилков пред ТАРАЛЕЖ: "Топлофикация София" реално е във фалит, дълговете ѝ продължават да растат

Вили Лилков пред ТАРАЛЕЖ: "Топлофикация София" реално е във фалит, дълговете ѝ продължават да растат

  • Преди 21 минути
Русия отрече информацията за провалени доставки на руски дизел за САЩ

Русия отрече информацията за провалени доставки на руски дизел за САЩ

  • Преди 23 минути
БФС отхвърли жалба на Септември София

БФС отхвърли жалба на Септември София

  • Преди 24 минути
Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

  • Преди 35 минути
Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

  • Преди 42 минути
Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

  • Преди 44 минути
Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская

Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская