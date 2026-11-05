Официално: Рафиня подписа нов договор с Барселона

Бразилският нападател Рафиня официално удължи договора си с Барселона, съобщиха каталунците. Новият контракт на офанзивния футболист е до лятото на 2030 година.

Предишният договор на Рафиня беше до 2028 година.

Бразилецът се намира в отлична форма от началото на сезона и е вкарал 19 гола в 13 мача във всички турнири.

Общо за каталунците той има 194 мача. С Барселона Рафиня спечели три пъти испанската лига и Суперкупата, както и Купата на краля.

Бразилецът е играл още за Рен, Спортинг, Витория Гимараеш, Авай и Лийдс.