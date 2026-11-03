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Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция
АП/БТА

Пиеро Инкапие е сред основните цели на каталунците, твърди испанското издание „Спорт“

Барселона обмисля възможността да привлече централния защитник на Арсенал Пиеро Инкапие, съобщава вестник „Спорт“. Според изданието еквадорецът е начело в списъка на спортния директор Деко за подсилване на отбраната.

24-годишният футболист получава ограничено игрово време при „артилеристите“ и отговаря на профила, който каталунците търсят за зимния трансферен прозорец.

Инкапие премина в Арсенал под наем от Байер Леверкузен през 2025 година, след което лондонският клуб закупи правата му. Преди това защитникът спечели титлата и Купата на Германия с Леверкузен през 2024-а.

Според „Спорт“ Барселона следи и изявите на Алесандро Бастони от Интер. Засега няма информация каталунците да са отправили официална оферта за някой от двамата бранители.

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