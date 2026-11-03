Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

Уейн Рууни отправи любопитно предизвикателство към Джейми Карагър. По време на посещение в боксов клуб бившият нападател на Манчестър Юнайтед заяви, че би искал да срещне своя телевизионен опонент на ринга.

“Бих искал адски много да се изправя срещу Карагър, така че можете да му предадете. Кара, наистина искам да те срещна на ринга”, каза Рууни.

Бившият английски национал не крие любовта си към бокса и обясни, че спортът му е помогнал в началото на футболната кариера. Рууни направи дебюта си за Евертън още на 16-годишна възраст.

“Обичам да гледам бокс, но не бях достатъчно добър, за да поема по този път. Това е спортът, с който съм израснал. Той ми помогна да развия краката и физиката си”, добави той.

През 2015 година видео от спаринг в дома на Рууни привлече вниманието, след като бившият му съотборник Фил Бардсли го повали. Няколко дни по-късно нападателят имитира нокаут при празнуването на гол срещу Тотнъм.