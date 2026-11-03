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Бомбен шантаж в небето над Европа: Провериха десетки самолети след фалшиви сигнали

Бомбен шантаж в небето над Европа: Провериха десетки самолети след фалшиви сигнали
БТА

Засегнатите курсове бяха до България, Полша, Испания и Италия

Поредица от бомбени заплахи срещу пътнически самолети предизвика засилени мерки за сигурност, щателни проверки и отклонявания на полети в няколко европейски държави, предадоха Франс Прес и Асошиейтед Прес.

Засегнатите курсове бяха до България, Полша, Испания и Италия. Всички сигнали се оказаха фалшиви, като при проверките на специализираните екипи не бяха открити взривни устройства и няма пострадали хора. Заплахите засегнаха самолети на авиокомпаниите Уиз Еър (Wizz Air), Райънеър (Ryanair), полската ЛОТ (LOT) и скандинавската САС (SAS). 

В България властите провериха два пътнически самолета, пристигнали на летището в София от Бергамо и Дъблин, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев. И двете машини кацнаха без отклонение от маршрута. След приземяването им служители на Специализирания отряд за борба с тероризма извършиха проверки, които не установиха опасни предмети. Полетът от Бергамо на Уиз Еър е кацнал в 11:10 ч., като сигналът е бил съобщен от пилота, уединен от авиокомпанията. Днешните инциденти се случват само ден след като друг самолет на Уиз Еър от Лондон за София кацна извънредно в Будапеща, ескортиран от унгарски изтребител „Грипен“. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че се работи по установяването на подателя. 

В Полша бяха засегнати два полета до Варшава. Самолет на САС от Копенхаген кацна нормално на летище „Фредерик Шопен“, но проверка на полицията наложи временното затваряне на една от пистите. Друг самолет на ЛОТ от Лондон бе пренасочен към летище „Модлин“, където трафикът бе спрян, а пътниците – евакуирани. След отрицателни резултати от проверките летището възобнови работа, а пътниците бяха извозени с автобуси до първоначалната дестинация. 

В Рим бяха проверени два полета на Райънеър, като сигналите са изпратени по електронна поща. Машината от Дъблин бе ескортирана от италиански изтребители до летище „Фиумичино“, а полетът от Лисабон също бе претърсен от сапьори, без да бъдат открити експлозиви.

Междувременно в Испания самолет на същата компания от Манчестър кацна по разписание в Мурсия със 121 души на борда, където местната полиция задейства и впоследствие отмени план за извънредни ситуации след чиста проба. Подобен инцидент имаше и на 18 октомври, когато самолет на австрийските авиолинии от Тел Авив за Виена бе отклонен извънредно към България. 

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