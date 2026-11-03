КЗП заплаши с колективни искове срещу "Топлофикация София" заради липсата на парно и топла вода

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще заведе два колективни иска срещу "Топлофикация София", ако дружеството не изпълни задълженията си към абонатите, останали продължително без топла вода и отопление. Това съобщиха от комисията след писмо на председателя ѝ Мая Манолова до Столичната община, Столичния общински съвет и Комисията за енергийно и водно регулиране.

В КЗП са постъпили множество жалби от жители на кварталите "Христо Ботев", "Дружба", "Слатина", "Дианабад", "Мусагеница", "Младост" и "Дървеница". Потребителите съобщават за липса на топла вода повече от 60 дни и на отопление от началото на отоплителния сезон на 29 октомври.

Според Манолова общите условия позволяват временно прекъсване на топлоснабдяването без предварително уведомяване за срок до 48 часа, но описаните в жалбите случаи значително надхвърлят този период.

"Оставянето на хиляди столичани без топла вода и парно, особено през отоплителния сезон, е крайно неприемливо както от законова, така и от морална гледна точка", се посочва в писмото.

КЗП настоява "Топлофикация София" да изплати неустойки за недоставената топлинна енергия, считано от 1 ноември 2026 г., като сумите бъдат отразени във фактурите за ноември. Комисията иска и Столичната община да предприеме незабавни действия, както и да бъде представен точен график за възстановяване на топлоподаването в засегнатите райони.

Ако дружеството не изпълни задълженията си, КЗП ще заведе колективни искове за изплащане на дължимите неустойки и обезщетяване на вредите за потребителите. Комисията планира също да предложи промени в общите условия относно отговорността на дружеството при прекъсване на услугата.

От КЗП предупреждават, че системното неизпълнение на съществени клаузи от общите условия може да представлява нарушение на лицензията на "Топлофикация София" и да доведе до последици, включително отнемането ѝ.

По-рано днес дружеството съобщи, че срокът за възстановяване на топлоподаването в пета част на столичния квартал "Дружба 2" се удължава до 30 ноември заради затруднения при ремонта на магистрален топлопровод.