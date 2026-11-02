Новини
Търси
Подкаст
Общество

КЗП засилва проверките за „Черния петък“

КЗП засилва проверките за „Черния петък“

Комисията предупреждава за фалшиви намаления и онлайн магазини

Засилени проверки на онлайн магазини и търговци започва Комисията за защита на потребителите (КЗП) в месеца на „Черния петък“. Инспекторите следят дали намаленията са реални, цените са обявени коректно и рекламните послания не подвеждат купувачите.

От комисията напомнят, че санкциите за нелоялни търговски практики могат да достигнат 50 000 евро, а за всеки отделен случай на доказано фалшиво намаление са предвидени глоби между 400 и 4000 евро.

Проверяват цените преди и по време на промоциите

Проверките обхващат търговци на техника, дрехи, обувки и други стоки, включени в кампаниите за „Черния петък“. Инспекторите сравняват предишната и намалената цена, продължителността на промоциите и съответствието между рекламите и действителните условия.

Потребителите могат да сигнализират за търговци, които повишават цените непосредствено преди кампанията, а след това обявяват привидно големи отстъпки.

За проверката е важно жалбата да съдържа точни данни за магазина, продукта и офертата. Препоръчително е да се приложат снимки на екрана, на които ясно се виждат цените, рекламните послания и условията на промоцията.

Фалшиви магазини изчезват след кампанията

От КЗП предупреждават, че всяка година се появяват фалшиви онлайн магазини, които се закриват веднага след „Черния петък“, за да бъдат заличени следите от злоупотребите и да се затрудни връщането на стоките.

По тези случаи комисията работи съвместно с полицията и други институции. След кампаниите жалбите нарастват драстично, включително заради покупки от ненадеждни онлайн търговци.

Какво да проверим преди покупка

Комисията препоръчва на потребителите:

  • Да не купуват импулсивно само заради обявена голяма отстъпка.
  • Да сравняват офертите на различни магазини.
  • Да прочетат внимателно условията за покупка и доставка.
  • Да проверят дали са посочени реални адрес и телефон за връщане на стоката.
  • Да установят дали допълнителните разходи са включени в крайната цена.
  • Да следят срока за упражняване на правото на отказ при покупки от разстояние, посочен от КЗП като 14-дневен.

Къде се подават сигнали

Горещата линия на КЗП е 0700 111 22. Приемната за жалби в София се намира на ул. „Врабча“ № 1, на партерния етаж, и работи от 9:00 до 17:30 ч.

Извън столицата жалби могат да се подават в териториалните отдели на комисията. Адресите им са публикувани на сайта на КЗП.

Още по темата

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Капаните на Черния петък: Как да разпознаем фалшивите намаления?

Капаните на Черния петък: Как да разпознаем фалшивите намаления?

КЗП: Започнахме производства за прилагане на наказания след нови фрапантни нарушения

КЗП: Започнахме производства за прилагане на наказания след нови фрапантни нарушения

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Водещи

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

  • Преди 9 минути
Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

  • Преди 15 минути
Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

  • Преди 16 минути
Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

  • Преди 19 минути
БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

  • Преди 21 минути
Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

  • Преди 32 минути
Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

  • Преди 32 минути
Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

  • Преди 34 минути
Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

  • Преди 40 минути
Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

  • Преди 47 минути
Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Сняг заваля в планините

Сняг заваля в планините