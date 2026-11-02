КЗП засилва проверките за „Черния петък“

Засилени проверки на онлайн магазини и търговци започва Комисията за защита на потребителите (КЗП) в месеца на „Черния петък“. Инспекторите следят дали намаленията са реални, цените са обявени коректно и рекламните послания не подвеждат купувачите.

От комисията напомнят, че санкциите за нелоялни търговски практики могат да достигнат 50 000 евро, а за всеки отделен случай на доказано фалшиво намаление са предвидени глоби между 400 и 4000 евро.

Проверяват цените преди и по време на промоциите

Проверките обхващат търговци на техника, дрехи, обувки и други стоки, включени в кампаниите за „Черния петък“. Инспекторите сравняват предишната и намалената цена, продължителността на промоциите и съответствието между рекламите и действителните условия.

Потребителите могат да сигнализират за търговци, които повишават цените непосредствено преди кампанията, а след това обявяват привидно големи отстъпки.

За проверката е важно жалбата да съдържа точни данни за магазина, продукта и офертата. Препоръчително е да се приложат снимки на екрана, на които ясно се виждат цените, рекламните послания и условията на промоцията.

Фалшиви магазини изчезват след кампанията

От КЗП предупреждават, че всяка година се появяват фалшиви онлайн магазини, които се закриват веднага след „Черния петък“, за да бъдат заличени следите от злоупотребите и да се затрудни връщането на стоките.

По тези случаи комисията работи съвместно с полицията и други институции. След кампаниите жалбите нарастват драстично, включително заради покупки от ненадеждни онлайн търговци.

Какво да проверим преди покупка

Комисията препоръчва на потребителите:

Да не купуват импулсивно само заради обявена голяма отстъпка.

само заради обявена голяма отстъпка. Да сравняват офертите на различни магазини.

Да прочетат внимателно условията за покупка и доставка.

Да проверят дали са посочени реални адрес и телефон за връщане на стоката.

Да установят дали допълнителните разходи са включени в крайната цена.

Да следят срока за упражняване на правото на отказ при покупки от разстояние, посочен от КЗП като 14-дневен.

Къде се подават сигнали

Горещата линия на КЗП е 0700 111 22. Приемната за жалби в София се намира на ул. „Врабча“ № 1, на партерния етаж, и работи от 9:00 до 17:30 ч.

Извън столицата жалби могат да се подават в териториалните отдели на комисията. Адресите им са публикувани на сайта на КЗП.