Подозрения за нова кибератака срещу хладилници в супермаркети в ЕС

Хладилници и фризери в десетки супермаркети в Швеция, Белгия и Люксембург са повишили температурите си през нощта, съобщава „Гардиън“. Инцидентите породиха опасения за кибератака, подобна на тази във Франция, която причини загуби на храни за милиони евро.

Засега причината за новите смущения се разследва и няма потвърждение, че става дума за хакерска намеса.

Засегнати магазини в Швеция, Белгия и Люксембург

Шведската верига Coop съобщи пред вестник „Афтонбладет“, че шест нейни магазина са засегнати. От ICA също потвърдиха за нощен инцидент, нарушил работата на хладилните и фризерните системи в ограничен брой обекти.

Нидерландската група Ahold Delhaize обяви, че „ИТ инцидент“ е засегнал хладилници и фризери в десетки нейни супермаркети в Белгия и Люксембург. Миналия месец компанията е подала сигнал до полицията в Нидерландия за инцидент с киберсигурността.

Говорителката Сара де Меестер потвърди, че е установено повишаване на температурите в охладителните системи и случаят се разследва.

Според белгийския вестник „Льо Соар“ сред засегнатите обекти са пет магазина Spar, няколко Shop & Go към бензиностанции Q8 и малки супермаркети Proxy Delhaize.

„Започнахме да мобилизираме техници в 1:00 ч. Прекарахме цялата нощ и сутринта в изключване на засегнатите инсталации от мрежата“, заяви пред изданието Стефан Муланс, изпълнителен директор на специализираната в хладилни инсталации компания Sabcobel.

Във Франция температурите скочиха от минус 27 до над 50 градуса

През октомври френската полиция съобщи за мащабна кибератака срещу охладителните системи на до 700 супермаркета. Хакери са променили дистанционно настройките на хиляди фризери, хладилници и витрини, повишавайки температурите от минус 27 до над 50 градуса.

Сред засегнатите вериги са Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc и Monoprix.

Магазините са били принудени да изхвърлят големи количества прясно месо, млечни и замразени продукти. Загубите в отделни обекти варират от десетки хиляди до над 130 000 евро, а два магазина в Елзас са отчели общо 270 000 евро щети.

Пробив в системите за дистанционно управление

Повечето хладилни системи в супермаркетите са свързани с интернет, за да позволяват дистанционна поддръжка и предупреждения при повреди.

При атаката във Франция са били компрометирани контролери, доставени предимно от датската компания Danfoss. Нападателите са изключвали алармите, преди да променят температурните настройки или да удължат с часове програмите за размразяване.

От Danfoss заявяват, че са установили слабости в сигурността още миналата година и отдавна препоръчват на клиентите си да инсталират актуализации.

Разследват загуби на храни и пожари

Прокуратурата в Париж е започнала разследване на атаката във Франция, като сред посочените щети са унищожени храни и пожари. Премиерът Себастиен Льокорню е възложил проверка и на националната агенция за киберсигурност ANSSI.

Впоследствие агенцията е потвърдила, че са били атакувани и супермаркети, използващи контролери на още две компании.