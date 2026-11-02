Новини
Търси
Подкаст
Общество

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София
Pixabay

Поставена е била под съмнение достоверността на документите, с които ответникът е опитал да обоснове произхода на парите си

Турски гражданин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София.

Апелативният съд в София постанови отнемането в полза на държавата на над 1,56 млн. евро от турския гражданин, след като прие, че представените документи не доказват законния произход на средствата, предава dariknews.

Решението е постановено на 22 октомври 2026 г. и с него е уважен изцяло искът на Комисията за отнемане на имущество на стойност 1 562 865 евро.

В хода на съдебното производство са представени доказателства, получени чрез международно сътрудничество и обмен на информация, които поставят под съмнение достоверността на документите, с които ответникът е опитал да обоснове произхода на парите.

Едно от установените несъответствия е свързано с нотариалните заверки на представените документи. Според събраната информация лицето, посочено като извършило заверките, не фигурира в украинския регистър на нотариусите.

Проверки, извършени чрез компетентните органи в Украйна, разкрили и други несъответствия, свързани с дружество, за което се твърдяло, че е предоставило парите по договор за заем.

За компанията не били установени подавани финансови отчети, декларирани доходи или открити банкови сметки през периода на съществуването ѝ.

Въз основа на тези обстоятелства съдът приема, че представените документи не доказват реално осъществена сделка и не могат да удостоверят законния произход на средствата.

Според магистратите е житейски нелогично дружество без активи и наличен капитал да предостави на физическо лице толкова голяма сума в брой.

Съществено значение за съдебното решение има и обстоятелството, че турският гражданин вече е осъждан за престъпление, свързано с недекларирани парични средства, по чл. 251 от Наказателния кодекс.

По делото са представени и доказателства за регистрация на мъжа в Румъния във връзка с фалшификация, както и за криминалистични регистрации в Турция, свързани с трафик на мигранти.

Според Апелативния съд осъдителната присъда, разгледана заедно с останалите доказателства, обосновава извода за незаконен произход на имуществото.

Съдът уважава изцяло иска за отнемане на сумата от 1 562 865 евро в полза на държавата.

Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му.

Още по темата

Досъдебно производство е образувано за големия пожар на АМ „Тракия“

Досъдебно производство е образувано за големия пожар на АМ „Тракия“

Пациент спечели дело за лечение за 4000 евро месечно, но почина от вътреболнична инфекция

Пациент спечели дело за лечение за 4000 евро месечно, но почина от вътреболнична инфекция

ВАС реши: Разширява кариерата край село Боснек, жителите плащат разходите по делото

ВАС реши: Разширява кариерата край село Боснек, жителите плащат разходите по делото

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Сняг заваля в планините

Сняг заваля в планините

Водещи

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

  • Преди 9 минути
Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

  • Преди 15 минути
Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

  • Преди 16 минути
Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

  • Преди 19 минути
БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

  • Преди 21 минути
Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

  • Преди 32 минути
Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

  • Преди 32 минути
Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

  • Преди 34 минути
Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

  • Преди 40 минути
Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

  • Преди 46 минути
Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Сняг заваля в планините

Сняг заваля в планините