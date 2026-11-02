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Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември

Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември
pixabay

КЕВР одобри цена от 58,43 евро/MWh, след като „Булгаргаз“ увеличи количествата газ от хранилището в Чирен

Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи цена от 58,43 евро/MWh без включени такси за достъп и пренос, акциз и ДДС.

Новата тарифа се прилага за продажбите на „Булгаргаз“ ЕАД към крайните снабдители, както и към дружествата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия. Спрямо октомври увеличението е 32,52%.

Първоначалното предложение за ноември е било за 59,08 евро/MWh, но КЕВР е настояла за корекция надолу. На открито заседание на 28 октомври регулаторът е поискал от дружеството да потърси възможности за намаляване на цената в интерес на българските потребители.

„Независимо от сегашните екстремни цени на международните енергийни пазари, достигащи нива от 100-105 евро/MWh, увеличение с 34% е неприемливо, защото би било шоково за топлофикациите и за икономиката на страната“, посочи председателят на КЕВР Пламен Младеновски по време на заседанието.

Той коментира и предстоящото определяне на цените на електроенергията и парното за домакинствата от 1 януари 2027 г. По думите му регулаторът разполага с механизми, които позволяват да бъде предотвратено тяхното повишение.

В отговор на настояването на КЕВР за ограничаване на поскъпването „Булгаргаз“ е предприел промени в структурата на доставките, като е увеличил използваните количества природен газ от ПГХ „Чирен“. Без тази стъпка, предвид актуалните по-високи котировки на борсата TTF, поскъпването през ноември е щяло да достигне 39,37% спрямо октомври. Ако международните цени бяха останали на нивата от 12 октомври, когато е подадено заявлението, увеличението при новия микс с повече газ от ПГХ „Чирен“ би било около 28%.

В ценовата структура са заложени и пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ (ВПГ), доставян по договори с търговци след проведен търг.

Цената на природния газ за ноември се формира от три компонента. Първият отразява стойността на газа на входа на газопреносните мрежи, а вторият е свързан с дейността „обществена доставка“ съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Включен е и компонентът по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, който покрива разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества природен газ в ПГХ „Чирен“ в изпълнение на задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.

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