Прокуратурата обвини 56-годишен мъж за умишлен палеж на автомобил в Гълъбово

Окръжната прокуратура в Стара Загора повдигна обвинение на 56-годишен мъж за умишлен палеж на лек автомобил в Гълъбово. Инцидентът е станал на 1 ноември, съобщиха от Апелативната прокуратура в Пловдив.

Според събраните до момента доказателства мъжът е залял с бензин лек автомобил "Рено", собственост на 44-годишна жена, след което го е подпалил.

Колата е била паркирана пред жилище на близки на потърпевшата. Пламъците бързо са се разпространили и са обхванали съседна къща и складова постройка, създавайки опасност за живота на хората, обитаващи близките имоти.

На място са пристигнали екипи на пожарната, които са успели да потушат огъня. При инцидента няма пострадали хора.

По информация на прокуратурата обвиняемият и собственичката на автомобила са се познавали. Разследващите смятат, че причината за палежа са влошени лични отношения между двамата.

56-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Предстои Окръжната прокуратура в Стара Загора да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".

Разследването по случая продължава.