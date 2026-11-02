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БФС призна две съдийски грешки: Димитров и Текпетей е трябвало да бъдат изгонени

БФС призна две съдийски грешки: Димитров и Текпетей е трябвало да бъдат изгонени
БТА

Съдийската комисия излезе с позиция за спорните ситуации в мачовете на Левски и Лудогорец от 14-ия кръг

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви, че са допуснати грешки в две спорни ситуации от 14-ия кръг на Първа лига. Според комисията Кристиан Димитров от Левски и Бърнард Текпетей от Лудогорец е трябвало да получат директни червени картони.

Първата ситуация е от деветата минута на гостуването на Левски на Дунав в Русе. След единоборство с Димитров футболистът на домакините Хосе Кабаркас получи контузия и не успя да продължи участието си в срещата.

От комисията определят контакта като сериозна груба игра заради високия риск за здравето и безопасността на противника.

„Съгласно Правило 12 от Правилата на играта, подобно нарушение следва да бъде санкционирано с директен червен картон“, се посочва в позицията на Съдийската комисия.

Вторият разгледан случай е от 78-ата минута на двубоя между Локомотив Пловдив и Лудогорец. Според комисията Бърнард Текпетей е използвал ръката си като оръжие срещу лицето на противников състезател.

От БФС считат, че в тази ситуация съдийската бригада и ВАР са допуснали грешка, като не са показали директен червен картон на футболиста на Лудогорец за проява на насилие.

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