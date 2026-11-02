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Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП
АП/БТА

Младият испанец надделя над Алехандро Табило, а Лоренцо Музети си осигури сблъсък със световния номер 1 Александър Зверев

Рафаел Ходар преодоля първия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж и направи важна крачка към дебютно участие във Финалния турнир на АТП в Торино. 20-годишният испанец победи чилиеца Алехандро Табило с 6:2, 6:3 за 76 минути.

Ходар спечели пет поредни гейма в първия сет, а във втория взе последните три от 3:3. В следващия кръг той ще срещне победителя от двубоя между Каспер Рууд и квалификанта Хуан Серундоло.

Испанецът заема девето място в годишната ранглиста и увеличи преднината си пред десетия Алекс де Минор на 74 точки. Първите девет позиции дават право на участие във финалите заради отсъствието на Яник Синер.

Де Минор ще започне участието си в Париж директно от втория кръг. Там австралиецът очаква победителя от мача между Андрей Рубльов и Томас Мартин Ечевери.

В друг двубой Лоренцо Музети надделя над Хуберт Хуркач със 7:6(3), 7:6(10). Следващият съперник на италианеца ще бъде водачът в схемата и нов световен номер 1 Александър Зверев.

Игнасио Бусе победи Зизу Бергс с 6:2, 6:4 и ще се изправи срещу Даниил Медведев. Напред продължиха още Ринки Хиджиката след успех над Лучано Дардери и представителят на домакините Люка ван Аш, който отстрани Мариано Навоне.

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