Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Шотландско издание предложи Хулио Веласкес за треньор на Селтик

Шотландско издание предложи Хулио Веласкес за треньор на Селтик
БТА

Наставникът на Левски е сред три имена в анализ за възможни заместници на Мартин О’Нийл

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е посочен като възможен вариант за Селтик в анализ на шотландското издание 67 Hail Hail. Материалът разглежда трима специалисти, които биха могли да заменят Мартин О’Нийл, ако ръководството на „детелините“ реши да направи промяна.

Изданието поставя Веласкес на първо място сред предложенията си и отчита успехите му начело на Левски. То припомня, че испанецът изведе „сините“ до шампионската титла и победи Виктория Пилзен като гост в Лига Европа.

„Веласкес върши отлична работа начело на Левски София. Испанецът не само е свикнал да работи в клуб, от който се очаква да печели трофеи, но и вече е показал, че може да подготвя отборите си за сериозна конкуренция на европейската сцена“, се посочва в анализа.

Материалът отбелязва, че Селтик е спечелил само три от последните си десет мача във всички турнири. Въпреки това отборът продължава да води в класирането на шотландското първенство.

Другите двама специалисти, предложени от изданието, са бившият мениджър на Ипсуич Киърън Маккена и треньорът на НЕК Ниймеген Дик Шройдер. Анализът представлява медийно предложение - няма информация Селтик да е отправил оферта към Веласкес или да води преговори с него.

Още по темата

Левски търси нападател и крило, следи играчи от Лига Европа

Левски търси нападател и крило, следи играчи от Лига Европа

Левски представя още един директор до края на месеца

Левски представя още един директор до края на месеца

Дунав поиска отговори от БФС след мача с Левски: Какъв е критерият за червен картон?

Дунав поиска отговори от БФС след мача с Левски: Какъв е критерият за червен картон?

Героят на Левски в Русе: Преминах през много тежки моменти, баща ми почина

Героят на Левски в Русе: Преминах през много тежки моменти, баща ми почина

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

Лукас Петков: Българският футбол върви напред, не изключвам нищо за Евро 2028

Лукас Петков: Българският футбол върви напред, не изключвам нищо за Евро 2028

Антонели през сълзи към титлата: Не можех да виждам ясно

Антонели през сълзи към титлата: Не можех да виждам ясно

Водещи

От 120 до 260 души: Манастирът "Свети Мина" осигурява топла храна на нуждаещи се

От 120 до 260 души: Манастирът "Свети Мина" осигурява топла храна на нуждаещи се

  • Преди 1 минута
Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

  • Преди 14 минути
Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

  • Преди 20 минути
Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

  • Преди 22 минути
Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

  • Преди 24 минути
БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

  • Преди 26 минути
Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

  • Преди 37 минути
Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

  • Преди 37 минути
Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

  • Преди 39 минути
Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

  • Преди 46 минути
Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

  • Преди 52 минути
Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс