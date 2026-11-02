Шотландско издание предложи Хулио Веласкес за треньор на Селтик

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е посочен като възможен вариант за Селтик в анализ на шотландското издание 67 Hail Hail. Материалът разглежда трима специалисти, които биха могли да заменят Мартин О’Нийл, ако ръководството на „детелините“ реши да направи промяна.

Изданието поставя Веласкес на първо място сред предложенията си и отчита успехите му начело на Левски. То припомня, че испанецът изведе „сините“ до шампионската титла и победи Виктория Пилзен като гост в Лига Европа.

„Веласкес върши отлична работа начело на Левски София. Испанецът не само е свикнал да работи в клуб, от който се очаква да печели трофеи, но и вече е показал, че може да подготвя отборите си за сериозна конкуренция на европейската сцена“, се посочва в анализа.

Материалът отбелязва, че Селтик е спечелил само три от последните си десет мача във всички турнири. Въпреки това отборът продължава да води в класирането на шотландското първенство.

Другите двама специалисти, предложени от изданието, са бившият мениджър на Ипсуич Киърън Маккена и треньорът на НЕК Ниймеген Дик Шройдер. Анализът представлява медийно предложение - няма информация Селтик да е отправил оферта към Веласкес или да води преговори с него.