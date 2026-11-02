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Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс
Pixabay

Бюджетът на мярката по ПКИП беше увеличен и вече достига 117 млн. евро.

Още 35 български компании ще модернизират с европейски средства производствата си на продукти за отбрана и изделия с двойна употреба, като ще получат над 46 млн. евро по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Програмата се управлява от Изпълнителна агенция "Европейски фондове за конкурентоспособност" (ИА ЕФК) към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ). Това съобщиха от пресслужбата на ИАЕФК.  

Бюджетът на мярката по ПКИП беше увеличен и вече достига 117 млн. евро. До момента одобрените предприятия бяха 94, а с допълнителните средства подкрепата ще достигне до общо 129 фирми. 

С европейското финансиране дружествата ще могат да купуват машини, съоръжения, оборудване, специализиран софтуер, както и патенти, лицензи и ноу-хау. Целта е компаниите да подобрят промишления си капацитет в производството на продукти за отбраната и изделия с двойна употреба. 

Стоки с двойно предназначение са например високопроизводителни компютри и микропроцесори, радарни системи, лидари, криптографски софтуер, дронове, други безпилотни апарати и т.н.

По процедурата ще се финансират и строително-монтажни работи, като те не могат да надхвърлят 50 процента от общите разходи по съответните проекти.

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