Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Общо 35,6 л/кв. метър дъжд са паднали за последните 30 часа в Русе, съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град, предава БТА.

От общинската администрация казаха, че екипи са отводнявали пътен участък в района на ул. "Чипровци" заради запушени с шума шахти.

Скоростта на вятъра достига до 60 км/час.

Силният вятър е съборил също няколко дървета. Има и счупени клони, като един от тях е паднал върху автомобил на ул. "Видин" в Русе.