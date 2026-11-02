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Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе
Pixabay

Скоростта на вятъра достига до 60 км/час; има паднали дървета

Общо 35,6 л/кв. метър дъжд са паднали за последните 30 часа в Русе, съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град, предава БТА.

От общинската администрация казаха, че екипи са отводнявали пътен участък в района на ул. "Чипровци" заради запушени с шума шахти.

Скоростта на вятъра достига до 60 км/час. 

Силният вятър е съборил също няколко дървета. Има и счупени клони, като един от тях е паднал върху автомобил на ул. "Видин" в Русе.

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