От 120 до 260 души: Манастирът "Свети Мина" осигурява топла храна на нуждаещи се

Българската хранителна банка и манастирът "Свети Мина" обединяват усилия, за да осигуряват топъл обяд на стотици хора в нужда. Инициативата започва през 2021 година, а броят на подпомаганите постепенно се увеличава.

В момента манастирът осигурява храна за 260 души, съобщи игуменът отец Борис Петров.

"В момента осигуряваме храна за 260 души. В началото - през 2021 г., подпомаганите бяха 120 души. Постепенно, с течение на времето, броят на хората нарасна", разказа духовникът.

Хранителните продукти се предоставят от Българската хранителна банка, която събира излишна, но напълно годна за консумация храна, и я преразпределя към хора в затруднено положение.

"Всеки ден пристигат големи количества храна, която е излишна за пазара. Ако не бъде дарена на хранителната банка, за да бъде преразпределена сред хората в нужда, тя обикновено отива на сметището или се превръща в отпадък", обясни изпълнителният директор на организацията Цанка Миланова.

Чрез партньорската си мрежа Българската хранителна банка достига до над 88 000 души в страната.

Част от дарените продукти се доставят в манастира "Свети Мина", където се приготвя топла храна. Готовите порции се раздават всеки вторник в храм "Света Параскева".

Отец Борис разказва, че за много от хората тази помощ е изключително важна.

"Има едни възрастни жени, които идват всеки път и молят: "Много ви молим, не спирайте! Никога не спирайте!". Така ясно се вижда колко голяма е нуждата на хората", споделя игуменът.

Към инициативата се присъединяват и млади доброволци, които помагат за приготвянето и раздаването на храната.

По повод Деня на народните будители отец Борис отправи послание за съпричастност и доброта.

"Нека бъде честит празникът на всички българи! Всеки според възможностите си и според мярата на своите сили да се старае да бъде будител, вестител и поддръжник на доброто", пожела той.