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Патриарх Даниил заминава за Света гора, ще посети Зографския манастир

Патриарх Даниил заминава за Света гора, ще посети Зографския манастир
Снимка: БПЦ

Българският патриарх ще участва в богослужения в памет на 26-те Зографски мъченици и ще се срещне с ръководството на монашеската общност

Българският патриарх Даниил ще посети Света гора в периода от 21 до 24 октомври по покана на братството на българския манастир "Св. великомъченик Георги Победоносец" – Зограф.

По време на визитата си Негово Светейшество ще посети и други манастири на Атон, както и ще проведе среща със Свещения Кинотис – висшия орган на самоуправление на монашеската общност на Света гора.

Основен акцент в посещението ще бъде отбелязването на паметта на светите 26 Зографски мъченици, които според църковното предание са загинали през 1274 година, защитавайки православната вяра. Патриарх Даниил ще възглави всенощното бдение по повод празника им.

Предвидени са още срещи и беседи с монасите от Зографския манастир, както и поклонение пред светините, съхранявани в българската обител.

Зографският манастир е един от 20-те манастира на Света гора и има особено значение за българската духовна история. През вековете той се утвърждава като важен център за съхранението на православната вяра, българската книжовност и културното наследство.

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