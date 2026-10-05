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Патриарх Даниил откри благотворителната кампания „Деца рисуват за деца"

Патриарх Даниил откри благотворителната кампания „Деца рисуват за деца"
БТА

Средствата са предназначени за болни деца, които се лекуват в болниците във Видин, Враца и Ловеч

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил днес откри благотворителната кампания на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия „Деца рисуват за деца“ на церемония в столичен хотел.

Средствата от инициативата са предназначени за подпомагане на болни деца, които се лекуват в педиатричните отделения на болниците във Видин, Враца и Ловеч.

Сред официалните гости на церемонията бяха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий, началникът на Регионалното управление на образованието в София-област д-р Атанас Паскалев и директорът на дирекция „Култура“ при Столичната община Дончо Христев, предава БТА.

В словото си патриарх Даниил посочи, че конкурсът се характеризира с два основни момента – творчество и добротворство. Той допълни, че творчеството е призвание за всеки човек, чрез което хората стават съработници на Бога в опознаването и осмислянето на света, а добротворството учи малките творци на милосърдие още от ранна възраст.

Всяко дете, което е вложило творчески усилия в своето произведение, когато види, че неговата картина е откупена и тази лепта отива в помощ на страдащи от болести, принася благодат в сърцето на дарителя“, каза още патриархът.

Той посочи, че тази година кампанията обхваща три болници, за да се усети помощта по-осезаемо, и призова към щедрост в подкрепа на децата в нужда. „Детското творчество предизвиква умиление и със своята непосредственост и чистота учи самите нас на искреност и откритост“, каза патриарх Даниил, като добави, че и несъвършените творби биха красили всеки дом и офис.

Ловчанският митрополит Гавриил, ръководител на Културно-просветния отдел при Светия синод, подчерта, че чрез изкуството се цели децата да бъдат приближени към християнските добродетели. По думите му детската възраст е от особено значение, защото заложеното в сърцето на човека остава за цял живот. Той благодари на патриарх Даниил и на всички, които през годините са участвали в организирането на кампанията.

 

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