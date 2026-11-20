Извършителите на сексуално посегателство над 15-годишно момиче в София са задържани
Това съобщиха от СДВР, като по-рано се появи непотвърдена информация, че само са разпитани и пуснати
Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира след разпространението на видеоклипове в социалните мрежи, съдържащи данни за сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София. По случая са задържани предполагаемите извършители, съобщиха от полицията.
Незабавно след установяването на случая е образувано досъдебно производство, което впоследствие е преобразувано в следствено дело.
От СДВР уточняват, че е установена самоличността както на пострадалото момиче, така и на всички лица, заснети във видеоклиповете.
Предполагаемите извършители са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.
Разследването е в начален етап, като се извършват необходимите процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около случилото се.
На пострадалото момиче е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда. Уведомени са и компетентните органи за закрила на детето.
В рамките на разследването се провеждат разговори с участниците в случая и техните родители.
От полицията продължават работата по установяване на фактите и обстоятелствата около предполагаемото престъпление.