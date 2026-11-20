Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира след разпространението на видеоклипове в социалните мрежи, съдържащи данни за сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София. По случая са задържани предполагаемите извършители, съобщиха от полицията.

Незабавно след установяването на случая е образувано досъдебно производство, което впоследствие е преобразувано в следствено дело.

От СДВР уточняват, че е установена самоличността както на пострадалото момиче, така и на всички лица, заснети във видеоклиповете.

Предполагаемите извършители са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Разследването е в начален етап, като се извършват необходимите процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около случилото се.

На пострадалото момиче е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда. Уведомени са и компетентните органи за закрила на детето.

В рамките на разследването се провеждат разговори с участниците в случая и техните родители.

От полицията продължават работата по установяване на фактите и обстоятелствата около предполагаемото престъпление.