Първичното публично предлагане (IPO) на американската компания за изкуствен интелект Anthropic превърна почти цялата ѝ работна сила в милионери. Само за кратко време служителите на разработчика на чатбота Claude се оказаха сред големите финансови печеливши от бума на изкуствения интелект.

Според документи, подадени до регулаторните органи, към септември 2026 г. Anthropic е имала около 5300 служители. След първичното публично предлагане, при което акциите на компанията бяха оценени на 83 долара за брой, стойността на дяловете на хиляди служители достигна милиони долари.

Данните, цитирани от The Hill и CNN, показват, че около 5100 служители, или приблизително 96% от целия персонал, вече притежават акции на стойност над 1 млн. долара. При близо 2800 от тях стойността на акционерните участия надхвърля 10 млн. долара.

Още по-впечатляващ е фактът, че при около 600 служители стойността на притежаваните акции преминава границата от 100 млн. долара.

Богатство за една нощ

Служителите на Anthropic, наричани вътрешно „Мравките“, се оказаха сред най-големите индивидуални бенефициенти от борсовия дебют на компанията.

„Най-изненадващото е скоростта, с която всичко това се случи“, коментира Андрю Бенсън, основател и главен изпълнителен директор на платформата Hill, която проследява стойността на дяловете в частни компании.

По думите му Anthropic се отличава и с необичайно ниско текучество на служителите. Очакванията за значителен ръст на компанията са задържали много от тях, вместо да потърсят възможности другаде.

„От известно време е ясно, че Anthropic преживява експлозивен растеж. Хората не си тръгваха, защото знаеха каква възможност ще пропуснат, ако го направят“, посочва Бенсън.

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Случаят с Anthropic показва не само мащаба на финансовия интерес към изкуствения интелект, но и как бързото поскъпване на технологичните компании може да промени личното състояние на хиляди техни служители.

Акционерното участие отдавна е важен инструмент за привличане и задържане на кадри в технологичния сектор. При компаниите за изкуствен интелект обаче мащабът на потенциалните печалби придобива нови измерения.

За Anthropic борсовият дебют се превръща не просто във финансово събитие, а и в момент, който пренарежда икономическото положение на почти целия ѝ екип.