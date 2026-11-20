Всеки трети българин използва изкуствен интелект поне няколко пъти седмично, но трима от четирима виждат в новите технологии заплаха за работните места през следващите пет години. Това показва национално представително проучване на изследователски център „Тренд“, проведено по поръчка на AI EXPO BULGARIA 2026.

Данните разкриват противоречивото отношение на българското общество към изкуствения интелект – от една страна, технологиите навлизат все по-активно в ежедневието, а от друга, мнозинството от хората се опасяват от последиците за пазара на труда, сигурността и личните данни.

Според изследването 10% от анкетираните използват инструменти като ChatGPT, Gemini и Copilot всеки ден, а други 23% прибягват до тях няколко пъти седмично. Още 14% използват изкуствен интелект няколко пъти месечно, а 15% – по-рядко. В същото време 28% от българите заявяват, че никога не са използвали подобни технологии.

Въпреки опасенията, повече от половината анкетирани са склонни да включат AI в ежедневието си. Общо 56% заявяват готовност да използват изкуствен интелект в бъдеще, ако той улеснява изпълнението на ежедневни задачи или е необходим за професионалната им дейност. На противоположното мнение са 34%.

Трима от четирима очакват AI да промени живота и работата им

Един от най-категоричните резултати в проучването е свързан с очакванията за развитието на технологиите. Общо 76% от българите смятат, че изкуственият интелект ще промени съществено начина, по който живеем и работим, през следващите пет години. Едва 11% не очакват подобна трансформация.

Нагласите към последиците от тези промени обаче остават разделени. Според 32% от анкетираните изкуственият интелект ще донесе повече рискове, отколкото ползи. Също толкова смятат, че положителните и отрицателните ефекти ще бъдат приблизително еднакви. Само 23% очакват ползите от технологията да надделеят.

Най-голямото притеснение е свързано със загубата на работни места. Този риск е посочен от 44% от участниците в проучването като едно от основните опасения от навлизането на AI.

Други 24% се тревожат от разпространението на фалшива информация и манипулации, 17% – от злоупотребата с лични данни, а 15% – от загубата на човешки контрол върху важни решения.

На директния въпрос дали изкуственият интелект представлява заплаха за заетостта през следващите пет години 75% отговарят положително. От тях 42% смятат, че рискът ще засегне предимно определени професии и дейности, докато 33% очакват сериозна заплаха за голяма част от работните места.

Българите не са готови да поверят здравето и парите си на изкуствен интелект

Проучването показва, че широкото използване на новите технологии не означава непременно доверие към решения, взети изцяло от изкуствен интелект.

Най-високо е доверието към AI при предоставянето на юридически съвети и правна помощ. В тази област 51% от анкетираните заявяват, че биха се доверили напълно или по-скоро на подобна система.

Значително по-предпазливи са нагласите, когато става въпрос за здравето и финансовата сигурност.

Общо 56% от българите не биха се доверили на изкуствен интелект за поставяне на медицинска диагноза и назначаване на лечение. Още по-голям е делът на хората, които не са готови да поверят личните си спестявания и инвестиции на AI – 62%.

Най-силно недоверие се отчита към автономните автомобили. Две трети от анкетираните, или 66%, заявяват, че не биха се доверили на превозно средство, което се движи без човек зад волана.

Мнозинството настоява за държавен контрол върху AI

Наред с опасенията за работните места и сигурността, изследването отчита и широка подкрепа за регулирането на изкуствения интелект.

Според 37% от българите държавата трябва да въведе умерени правила, насочени основно към най-рисковите приложения на технологията.

Други 36% подкрепят строг контрол и ограничения, дори ако това забави развитието на иновациите. Още 13% смятат, че определени видове изкуствен интелект трябва да бъдат изцяло забранени.

Едва 6% от анкетираните са на мнение, че технологичните компании трябва да получат максимална свобода за развитие на иновациите без съществени ограничения.

Резултатите показват, че макар изкуственият интелект вече да се превръща в част от ежедневието на българите, обществото продължава да търси баланс между възможностите на технологичния напредък и необходимостта от защита на работните места, личната информация и човешкия контрол върху важните решения.

Изследването на „Тренд“ е проведено в периода 12–18 октомври 2026 г. по поръчка на AI EXPO BULGARIA 2026. Анкетирани са 1002 души на възраст над 18 години чрез преки стандартизирани интервюта „лице в лице“. Максимално допустимата стохастична грешка е ±3,1%.