Коледният фестивал „Sofia Christmas Fest“ ще бъде официално открит тази вечер от 18:30 ч. в парка пред Националния дворец на културата (НДК).

Акробатично шоу на лед и коледен концерт са сред акцентите в програмата по случай откриването на фестивала. Организаторите са подготвили и други изненади за посетителите.

Най-големият коледен базар в София ще посреща гости всеки ден до 27 декември, до 22:00 ч., а ледената пързалка ще работи до 23:00 ч. От всеки продаден билет за пързалката по 1 евро ще бъде дарявано в подкрепа на кампанията „Направи го сега“. Част от благотворителната програма на фестивала е и инициативата „От дете за дете - Стани таен Дядо Коледа“, организирана съвместно с „Ротари клуб“.