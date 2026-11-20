Виктор Уембаняма се отличи с 32 точки и 11 борби при победата на Сан Антонио Спърс над Лос Анджелис Клипърс със 124:112 в среща от редовния сеон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

"Шпорите", чиято серия от 12 победи беше прекъсната от Детройт във вторник, изоставаха в началото на четвъртата четвърт, преди да се откъснат категорично от Клипърс.

Френската суперзвезда Уембаняма, който също имаше 3 асистенции, запечата победата при необичайни обстоятелства. Той скочи, сякаш за да забие топката, но в последния момент импровизира удар от близко разстояние над ринга - решение, което по-късно обясни, че се дължи на мехур на ръката му, който е получил от много удари по топката през този сезон.

Уембаняма беше подкрепен от Стефон Касъл, който записа 21 точки и 12 асистенции.

Победата връща "шпорите“ на върха на Западната конференция, наравно с Лос Анджелис Лейкърс с 13-3 след изненадващата загуба на Лейкърс в сряда от Юта Джаз.

Брук Лопес и Дариус Гарланд нанизаха по 23 точки при загубата за Клипърс, които допуснаха 28 точки от грешки.

Защитаващият титлата си Ню Йорк Никс постигна трета поредна победа - 102:99 над Минесота Тимбърулвс. ЛаМело Бол опита да изравни с тройка девет секунди преди края, но пропусна, а откраднатата топка на Ландри Шамет от Джонатан Куминга при борбата запечата победата.

Карл-Антъни Таунс поведе Никс с 22 плюс 12 борби, докато Куминга вкара 23.

Мемфис Гризлис постигна пети пореден успех, най-дългата серия на Запад, с разгром над Голдън Стейт Уориърс със 126:98. Това беше пето поредно поражение за Уориърс.

Портланд Трейл Блейзърс надделя със 124:114 над Милуоки Бъкс, които загубиха последните си дузина мачове и са на дъното на Източната конференция, само с една победа този сезон. Деймиън Лилард вкара 33 точки при завръщането срещу бившия си отбор.