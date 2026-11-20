Народното събрание започна процедурата по избор на членове на Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Точката е първа в дневния ред на днешното пленарно заседание.

Общо 21 магистрати са преминали през изслушванията в парламентарната комисия по правни въпроси. От тях 13 са кандидати за Съдийската колегия, а осем – за Прокурорската.

Депутатите трябва да изберат общо 11 членове на ВСС – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската. За избора на всеки кандидат са необходими най-малко 160 гласа.

Изслушванията в правната комисия продължиха четири дни. След приключването им народните представители в комисията единодушно решиха всички кандидати да бъдат предложени за обсъждане и последователно гласуване в пленарната зала.

Решението беше подкрепено с 18 гласа "за", без гласове "против" и "въздържал се".

Съгласно член 130, алинея 3 от Конституцията 11 от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети, а други 11 – от органите на съдебната власт.

Мандатът на изборните членове на ВСС е пет години.

Процедурата предвижда кандидатите да бъдат гласувани последователно, като всеки от тях трябва да получи необходимото конституционно мнозинство, за да бъде избран.

След приключването на тази точка от дневния ред е предвиден и редовният петъчен парламентарен контрол. На депутатски въпроси ще отговарят министрите Пламен Абровски, Катя Ивкова и Иван Шишков.