Народното събрание ще проведе днес, 20 ноември, гласуването за попълване на парламентарната квота в новия Висш съдебен съвет (ВСС). Процедурата предвижда поименно гласуване на кандидатите, като за избора на всеки от тях е необходимо мнозинство от най-малко 160 народни представители, съобщава NOVA.

За 11-те места от парламентарната квота са внесени общо 21 номинации на 20 кандидати. Причината за разликата е, че бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев е предложен и за двете колегии на съвета.

Шест от местата са предназначени за съдийската колегия, а останалите пет - за прокурорската. Кандидатурите бяха разгледани и изслушани в парламентарната правна комисия между 2 и 4 ноември.

Гласуването е явно, като всеки кандидат се подлага на отделен вот. Номинациите се разглеждат по азбучен ред - първо за съдийската, а след това за прокурорската колегия.

За да бъде избран, кандидатът трябва да получи подкрепата на две трети от всички народни представители, или поне 160 гласа. Ако повече кандидати от наличните места съберат необходимото мнозинство, за избрани се считат получилите най-много гласове.

В случай че парламентът не успее да попълни всички 11 места, законът предвижда в двуседмичен срок да започне нова процедура за останалите свободни позиции.

Съществено значение за резултата има разпределението на силите в Народното събрание. "Прогресивна България" разполага със 131 депутати, което означава, че не ѝ достигат 29 гласа за необходимото мнозинство.

ГЕРБ-СДС има 39 народни представители, ДПС и "Демократична България" - по 21, "Продължаваме промяната" - 16, а "Възраждане" - 12.

Подкрепа от ГЕРБ-СДС би осигурила общо 170 гласа, докато съвместната подкрепа на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" би довела до 168 гласа. Тези варианти показват възможните парламентарни мнозинства, но не означават, че между политическите формации има постигнато споразумение.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов първоначално заяви, че партията няма да подкрепи номинациите на управляващите, но впоследствие уточни, че кандидатите ще бъдат разгледани поотделно. От "Демократична България" Божидар Божанов посочи, че сред предложените има 11 достойни кандидати, които могат да получат подкрепа.

За съдийската колегия са внесени 13 номинации за шест места. Сред кандидатите са Калин Баталски, Иван Ранчев, Евгений Стайков, Емил Дечев, Михаил Малчев и други представители на юридическата общност.

За прокурорската колегия номинациите са осем за пет места. Сред тях са проф. Екатерина Салкова, Иван Калибацев, Милена Карагьозова, Стефан Милев, Красимир Комсалов, Андрей Янкулов, Емил Дечев и проф. Веселин Вучков.

Процедурата се провежда на фона на продължителното забавяне при обновяването на състава на ВСС. Мандатът на действащия съвет изтече на 3 октомври 2022 г., но той продължава да изпълнява функциите си поради невъзможността да бъде избран нов състав.

Междувременно съдиите вече определиха шестимата си представители в новия ВСС, а прокурорите избраха четиримата членове от своята професионална квота. На 21 ноември предстои и изборът на представител на следователите.

Новият ВСС може да започне работа дори ако парламентът не успее да избере всички представители от своята квота, при условие че е налице необходимият кворум за заседанията.

Сред основните задачи пред новия състав ще бъдат процедурите за избор на главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Действащият съвет с изтекъл мандат не може да прави предложения за назначаване на тези длъжности, тъй като законът изисква в съответните гласувания да участват членове с неизтекъл мандат.