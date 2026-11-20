Окръжният съд в Пловдив ще заседава днес по делото за определяне на мярката за неотклонение на лидера на крайнодясната расистка организация „Ку-клукс-клан дивизия“. Срещу 32-годишния мъж е повдигнато обвинение за подбуждане към дискриминация, насилие и омраза.

Според разследването той е безработен и се е издържал от членския внос, който е събирал. Групата беше разбита преди два дни при специализирана акция на ДАНС, полицията и прокуратурата. В нея са членували още 10 души, сред които четирима непълнолетни на възраст между 16 и 17 години.

По данни на полицията идеологията, която организацията е проповядвала, е била много по-крайна от тази на групата „Кръв и чест“, разбита от криминалистите в началото на август в Пловдив след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.