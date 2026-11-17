Нови обвинения са повдигнати на трима от осемте непълнолетни, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

Всички те вече са с общо обвинение за убийство, извършено в съучастие. Едно от непълнолетните момичета е привлечена към наказателна отговорност и за унищожаване на документ за самоличност, а две от момчетата за грабеж, предаде БНТ.

Днес трима от задържаните направиха пореден опит да излязат от ареста. Те обжалваха наложените им най-тежки мерки за неотклонение пред Апелативния съд в Пловдив.

Заседанието се проведе при закрити врата, без достъп на журналисти. След произнасянето си магистратите потвърдиха отново ареста им.

Припомняме, че 37-годишният Георги Кузев от Кричим беше нападнат на Младежкия хълм през август, а след побоя младежите откраднаха 30 евро, с които си купиха шише водка и дюнери. По-късно мъжът почина от нараняванията си.