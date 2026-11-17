Грабеж и унищожен документ са новите обвинения към младежите, обвинение за убийството на Георги Кузев
Заседанието се проведе при закрити врата, без достъп на журналисти
Нови обвинения са повдигнати на трима от осемте непълнолетни, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.
Всички те вече са с общо обвинение за убийство, извършено в съучастие. Едно от непълнолетните момичета е привлечена към наказателна отговорност и за унищожаване на документ за самоличност, а две от момчетата за грабеж, предаде БНТ.
Днес трима от задържаните направиха пореден опит да излязат от ареста. Те обжалваха наложените им най-тежки мерки за неотклонение пред Апелативния съд в Пловдив.
Заседанието се проведе при закрити врата, без достъп на журналисти. След произнасянето си магистратите потвърдиха отново ареста им.
Припомняме, че 37-годишният Георги Кузев от Кричим беше нападнат на Младежкия хълм през август, а след побоя младежите откраднаха 30 евро, с които си купиха шише водка и дюнери. По-късно мъжът почина от нараняванията си.