Юношеският национален отбор до 19 години разгроми връстниците си от Молдва със 7:2 в квалификация за европейското първенство в тази възрастова група. Въпреки това „лъвчетата" нямат шанс да продължат, след като завършиха втори в група с Латвия, Молдова и Гибралтар.

България на крачка от изпадане от Топ 100 в ранглистата на ФИФА

Даниел Манолев откри резултата в 15-ата минута, а шест по-късно Никола Генчев удвои. Молдова намали изоставането си в 34-та минута чрез Никита Павленко, но Ростислав Костански върна аванса за България пет минути по-късно. Атанасиос Туфас реализира за 4:1 две минути преди почивката, а след нов гол на Костенски резултатът стана 5:1. Влезлият като резерва Мартин Пейчев отбеляза в 80-та минута за 6:1, Иван Джеджу намали от дузпа в 85-та минута, а Калоян Божков оформи крайното 7:2 също от дузпа в добавеното време на мача.

Резултатът обаче не бе достатъчен България да се класира за третия кръг от пресявките. По същото време Латвия се наложи с 12:1 над Гибралтар в Сливен и зае първото място в групата също с актив от 7 точки, но с по-добра голова разлика от младите нашите момчета.

„Добър мач за нашия отбор, но с тези правила - кой ще победи най-слабия отбор в групата с по-голяма разлика - са малко странни. В един момент срещата се обърна само в търсене на голове и без по-смислени атаки, но това са правилата. Резултатът говори сам по себе си за случилото се. Категорично бяхме по-класният отбор", коментира селекционерът Тодор Янчев.