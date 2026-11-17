Гръцката компания „Стелт Маритайм“ (Stealth Maritime Corporation), която управлява потъналия край българското Черноморие кораб GAS HUSKY, излезе с официално изявление, в което изказва дълбока благодарност към българските Военновъздушни сили (ВВС) и всички отговорни институции, включили се в акцията по издирването и спасяването на моряците, съобщи гръцкото издание „Нафтемборики“.

В позицията на дружеството, притежавано от гръцкия корабопритежател Харис Вафиас, се потвърждава, че плавателният съд е бил ударен в Черно море, в рамките на изключителната икономическа зона на България, но не се дават подробности за естеството на поражението.

Всички 19 членове на екипажа – филипински граждани – са били успешно евакуирани и транспортирани с хеликоптер до Варна.

От „Стелт Маритайм“ уточняват още, че танкерът, който е собственост на компанията Octopus Gas Inc., е превозвал товар от втечнен природен газ, натоварен в египетското пристанище Александрия с крайна дестинация румънския порт Мидия.

Както отбелязва „Нафтемборики“, GAS HUSKY е вторият плавателен съд с гръцка собственост или управление, който потъва край бреговете на България в рамките на последните 20 дни. На 28 октомври контейнеровозът Contship Jet, плаващ под либерийски флаг и притежаван от гръцка фирма, също бе поразен от морски дронове в българската изключителна икономическа зона и потъна, а 18-членният му екипаж бе спасен и откаран във Варна от кораб на Българските военноморски сили.