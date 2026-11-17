Времето за вот на недоверие срещу правителството ще настъпи през зимата, когато натрупването на разходи за отопление и електроенергия може да засили общественото недоволство. Това прогнозира политологът проф. Румяна Коларова в интервю за БНР.

Според нея опозицията няма да спечели политически, ако инициира вот на недоверие в настоящия момент.

"Времето за вот на недоверие ще дойде зимата. Краят на януари - началото на февруари е времето, когато ще има основание", заяви Коларова.

Тя обясни, че след празниците домакинствата ще бъдат изправени пред натрупани разходи за енергия, отопление и осветление, което може да доведе до повишаване на общественото напрежение и до протести.

Политологът коментира и решението на управляващите да не увеличават цените на електроенергията и парното за битовите потребители до края на отоплителния сезон 2026-2027 г.

Според нея подобна мярка крие рискове, тъй като отлагането на ценовите увеличения може впоследствие да доведе до значително по-рязко поскъпване.

Коларова отправи критики и към позициите на правителството по отношение на Русия. По думите ѝ всяко оправдание за по-мека политика спрямо Москва създава впечатление за слабост. Тя изрази и мнение, че инвестициите на германската компания "Райнметал" са негласно блокирани от правителството.

Политологът анализира и заявката на премиера Румен Радев за прекратяване на оправданията с наследството на предишните управляващи. Според нея това показва опит за промяна в публичните послания на властта.

Коларова определи отношенията между правителството и парламентарното мнозинство като признак за комуникационна криза.

Тя се позова на изказване на депутата от "Прогресивна България" Антон Кутев, според когото народните представители от управляващото мнозинство не получават предварителна информация за подготвяните решения на Министерството на финансите и понякога научават за тях от опозицията и медиите.

"Това означава, че няма диалог, няма дебат, няма комуникация", коментира Коларова.

По думите ѝ липсата на обратна връзка между изпълнителната власт и парламентарното мнозинство може да доведе до политически негативи.

Политологът обърна внимание и на забавеното публично представяне на бюджета. Тя припомни общественото недоволство през предходната година, свързано с липсата на първоначални консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Според Коларова в момента Румен Радев се опитва да адаптира комуникационния подход на управлението, като отчита част от отправените публични критики.

Въпреки това тя смята, че истинското изпитание за правителството предстои през зимните месеци, когато финансовото натоварване на домакинствата може да се превърне във фактор за засилване на политическото напрежение.