21-годишният британец Арион Куртай се призна за виновен за хакерската атака срещу компанията Rockstar Games през 2022 г., при която бяха откраднати десетки видеоклипове от разработката на дългоочакваната игра Grand Theft Auto VI. Освен това той призна участието си в поредица от киберпрестъпления срещу големи международни компании, съобщава Би Би Си.

Куртай, който е от Оксфорд, е извършил пробива в системите на Rockstar, докато е бил на свобода под гаранция по други обвинения за хакерски атаки. По това време се е намирал в хотел в град Бистър под полицейска защита заради заплахи от други хакери.

Въпреки че компютърът му бил конфискуван от властите, младежът успял да получи достъп до вътрешните системи на разработчика на GTA VI. Той откраднал фирмена информация, включително 90 видеоклипа с обща продължителност близо час, показващи кадри от незавършената игра.

След това Куртай заплашил Rockstar, че ще публикува и изходния код на играта, ако компанията не се свърже с него в рамките на 24 часа. След отказа на дружеството да изпълни исканията му той разпространил откраднатите материали в интернет под псевдонима TeaPotUberHacker.

От Rockstar оценяват разходите за възстановяване след атаката на 5 млн. долара, без да се включват хилядите часове допълнителен труд на служителите. Пробивът разкрива и една от пазените в тайна подробности за GTA VI – наличието на жена като един от главните персонажи, Лусия.

Делото и останалите престъпления

Куртай е диагностициран с тежка форма на аутизъм. През декември 2023 г. съдът постановява да бъде настанен в специализирано лечебно заведение със засилена охрана, след като е преценено, че не е в състояние да участва в обикновен съдебен процес.

При последваща медицинска оценка обаче е установено, че вече може да бъде изправен пред съда. През януари е преместен в затвор, а в понеделник пред Кралския съд в Уулуич се признава за виновен по всички обвинения.

Сред тях са кибератаки срещу BT/EE, Revolut и Uber, извършени в съучастие с други членове на хакерската група Lapsus$. При тези престъпления са използвани методи за измама с цел получаване на достъп до вътрешни системи на компаниите.

Общите щети от атаките срещу засегнатите дружества се оценяват на около 10 млн. британски лири. Открадната информация е била използвана и за измами срещу инвеститори в криптовалути, като според обвинението групата е присвоила най-малко 300 000 долара от отделни жертви.

Куртай е признал и за физически нападения срещу служители в ареста, както и за нарушения на затворническия режим, включително притежание на мобилен телефон.

Присъдата му ще бъде определена на по-късен етап.