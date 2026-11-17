Лидерът на румънската крайнодясна партия Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион призова за прекратяване на финансовата помощ за Украйна. В интервю за вестник „Адевърул“, цитирано по БТА, той изрази недоволство от липсата на прозрачност относно точния размер на средствата, които Букурещ отпуска на Киев.

Според Симион Румъния не бива да пречи на други държави от Европейския съюз да помагат на трети страни, стига на самата нея да бъде позволено да насочи ресурсите си към собственото си икономическо възстановяване.

„Именно там изпитваме затруднения. Животът на румънците се влошава“, заяви лидерът на АУР и подчерта, че финансирането на Украйна не е задължение, произтичащо от членството в ЕС или НАТО.

„Аз бих поставил Румъния на първо място – не Украйна, не Америка, не Израел, не Германия, а именно румънската отбранителна индустрия. Бих инвестирал всички средства в самата Румъния“, коментира Симион. Той добави, че Букурещ е можел да потърси други партньори за развитието на технологии за дронове, вместо да си сътрудничи с Киев.

Лидерът на АУР призова за предпазливост спрямо Украйна, сравнявайки я с отношението към Русия. Той припомни, че през 2021 г. украинските власти са му наложили забрана за влизане в страната, и заяви, че до 2014 г. отбранителната стратегия на Украйна е разглеждала Румъния като потенциален агресор. „До 2014 г., когато Русия окупира Крим, отбранителната стратегия на Украйна се основаше на предпоставката за окупация и външна атака, идваща от Румъния“, настоя Симион.

Той обвини управляващите в Киев и във враждебно отношение към румънската общност в Украйна, посочвайки, че училищата и църквите на румънски език често стават обект на закриване или атаки.

По отношение на националната сигурност Джордже Симион изтъкна, че отбраната на държавите членки е отговорност на НАТО и Съединените щати, а не на Европейския съюз. Той отхвърли идеята за обща европейска отбрана като „фантазии, идващи от Брюксел“.

„Ние се нуждаем от американския „чадър за сигурност“ – основната военна сила – за разлика от абсурдни концепции като „европейска армия“, подчерта Симион и призова стратегическото партньорство със САЩ да се пренесе и в икономиката и инвестициите.

В заключение лидерът на АУР разкритикува настоящите външнополитически приоритети на Букурещ, като отбеляза, че ключови цели като присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и влизането на Румъния в американската програма за премахване на визите са останали на заден план.