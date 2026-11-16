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Румъния иска спешни мерки от ЕС за сигурността в Черно море

Румъния иска спешни мерки от ЕС за сигурността в Черно море
БТА

Повод за искането са последните атаки с дронове срещу търговски кораби в близост до румънското крайбрежие и канала Сулина

Румъния ще настоява пред Европейския съюз за засилване на сигурността в Черно море, допълнителни отбранителни способности и гарантиране на свободното корабоплаване. Темата ще бъде поставена от външния министър Дан Некуалеску на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел, съобщиха от румънското Министерство на външните работи в информация до БТА.

Повод за искането са последните атаки с дронове срещу търговски кораби в близост до румънското крайбрежие и канала Сулина.

От румънското външно министерство посочват, че сигурността в Черно море е от ключово значение за целия Европейски съюз. Букурещ ще настоява и за по-бързото въвеждане в експлоатация на Центъра за морска сигурност в Черно море.

Междувременно румънският премиер Лука Никулеску осъди последните нападения срещу плавателни съдове и заяви, че те показват влошаването на обстановката в региона вследствие на руската война срещу Украйна. Той увери, че страната ще предприеме необходимите действия в координация със съюзниците си.

По думите му в събота вечерта, 14 ноември, три търговски кораба са били поразени от дронове в района на делтата на Дунав, край Сулина. Радарните системи на румънското Министерство на отбраната са засекли и въздушни цели в района, което е наложило два пъти да бъдат вдигнати по тревога изтребители на румънските военновъздушни сили.

„Безопасността на моряците е наш абсолютен приоритет. Тези инциденти са неприемливи и представляват нарушение на международното право“, написа Никулеску в профила си в социалната мрежа Екс.

Заради опасността Морската хидрографска дирекция на Румъния препоръча на капитаните на търговски кораби да променят маршрутите си и да избягват района край делтата на Дунав.

Властите уточняват, че не се въвежда забрана за корабоплаване, но рискът за плавателните съдове остава висок.

Министърът на отбраната Щефан Раду Опря поясни, че предупреждението е с превантивен характер и се отнася конкретно за зоната на последните атаки.

„Корабоплаването в района остава разрешено. Нашите оценки показват, че наличието на въздушни и повърхностни обекти, идващи от север, създава висок риск за корабоплаването в зона край делтата на Дунав“, заяви той.

 
 
 

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