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Пиян мъж удари 18-годишен със стол по главата в Смолян

Пиян мъж удари 18-годишен със стол по главата в Смолян
БТА

Пострадалият е с мозъчен хематом и е транспортиран в болница в Пловдив

18-годишен младеж от Смолян е приет за лечение в пловдивска болница с мозъчен хематом след нападение със стол. По информация на полицията извършителят е 27-годишен мъж от село Широка лъка.

Случаят е от петък, 13 ноември, когато около 22:00 ч. на телефон 112 постъпил сигнал за сбиване пред заведение на ул. „Пазарска“ в Смолян. Първоначално между участниците възникнал скандал, който прераснал във физическа саморазправа. При нея 27-годишният мъж ударил 18-годишния със стол по главата.

Младежът е получил мозъчен хематом и открита рана на главата. След оказване на първа медицинска помощ той е транспортиран до УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.

Пробата за алкохол на 27-годишния мъж е показала 1,99 промила. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

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