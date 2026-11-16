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Йотова от Камбоджа: Военните конфликти по света достигнаха рекордните 66

Йотова от Камбоджа: Военните конфликти по света достигнаха рекордните 66
БТА

На срещата на върха на Франкофонията президентът призова за диалог, международно сътрудничество и подкрепа за най-уязвимите държави и общности

Военните конфликти по света са достигнали 66 към края на 2025 г. - най-високото им равнище от Втората световна война насам. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на 20-ата среща на върха на Международната организация на Франкофонията в Пном Пен, Камбоджа, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"Франкофонията е носител на мир. Със своето многообразие тя може да допринесе чрез конкретни действия в подкрепа на диалога в различните фази на конфликта", заяви Йотова.

Българският президент участва в представянето на резултатите от пленарното заседание на форума, посветен на темата "Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност".

По думите ѝ съвременният свят е изправен пред множество взаимосвързани конфликти, които се разпространяват бързо и поставят под изпитание международните механизми за сигурност.

Йотова подчерта, че участниците във форума са били единодушни относно крехкостта на мира и необходимостта от по-ефективно международно сътрудничество. Според нея многостранната дипломация се намира в криза, което ограничава възможностите за предотвратяване и разрешаване на конфликти.

"Нашата история и опит ни учат, че мирът не може да бъде постановен. Той се гради търпеливо, чрез диалог, взаимно уважение и доверие", заяви президентът.

Тя посочи, че всяка държава, независимо от територията и населението си, трябва да има възможност да бъде чута при вземането на международни решения. По думите ѝ никоя нация не е твърде малка, за да допринесе за мира, нито достатъчно силна, за да го постигне самостоятелно.

Йотова обърна внимание и на отстъплението от диалога между враждуващите страни, като подчерта, че именно преговорите са основен инструмент за предотвратяване на конфликти и намиране на устойчиви решения.

Според нея международната общност трябва да отчита особеностите на отделните държави и общества, вместо да прилага универсални подходи за разрешаване на кризите.

Президентът призова усилията да бъдат насочени не само към овладяването на вече възникнали конфликти, но и към тяхното предотвратяване и укрепването на мира след приключването им.

В изказването си Йотова подчерта необходимостта Международната организация на Франкофонията да насочи повече ресурси към най-уязвимите региони, включително чрез подкрепа за държавите в преход и укрепване на демократичните институции.

Особено внимание според нея трябва да бъде отделено на жените и младите хора, които са сред най-засегнатите групи по време на въоръжени конфликти.

Сред препоръките, отправени по време на форума, са засилване на сътрудничеството с Организацията на обединените нации и регионалните организации, подкрепа за мирни инициативи и насърчаване на прекия диалог между държавите членки, включително в периоди на криза.

Двадесетата среща на върха на Франкофонията се провежда в столицата на Камбоджа - Пном Пен, като България е представена от президента Илияна Йотова.

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