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Гълъб Донев за исканата му оставка: Нека бъде приет Бюджет 2027

Гълъб Донев за исканата му оставка: Нека бъде приет Бюджет 2027
Снимка: БТА

Няма съмнение, че ще бъде изпълена приходната част на Фонд СЕС, каза Ива Петрова

"Законопроектът за 2027 г. ще бъде внесен в парламента. В последните 6-7 г. по-социален бюджет от този няма. Няма как да бъде приет с трудности Бюджет, който залага параметри в помощ на децата и семействата". Това отговори финансовият министър Гълъб Донев след изявленията на министрите, последвали заседанието на Кабинета за Бюджет 2027.

Журналистите зададоха въпроси на четирима министри след като беше представен Бюджета в МС. 

В сектор Сигурност не е предвидено увеличение на заплатите, каза финансовият министър. 

Запитан ще подаде ли оставка, Гълъб Донев отговори: "Нека бъде приет Бюджет 2027".

Относно двете писма до ЕК Гълъб Донев отговори, че писмото, публикувано от ЕК, е официалното писмо.

Работим да бъде подобрена комуникацият между всички депутати от ПБ. Комуникацията с ЕК е водена с ресорната комисия, не всички депутати са получили информацията.

ТАРАЛЕЖ припомня - съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев поиска оставката на финансовия министър Гълъб Донев след като представи документ, за който твърди, че е оригиналът на писмото на Гълъб Донев до ЕК на 2 ноември. В този документ се споменава за разговори с ЕК, с които се обсъжда възможност част от парите за втора пенсия, които задължително отиват в частни пенсионни фондове, да бъдат пренасочени към НОИ.

"Целта ми е да осигурим по-добра и качествена помощ на хората с увреждания", каза социалният Министър Наталия Ефремова в отговор на журналистически въпрос. 

Вицепремиерът Александър Пулев изтъкна обема мерки - 2 млрд. евро. "ББР ще подсигури оборотни инвестиционни кредити на индустрията.
Регулаторите се ориентират като следят всички котировки. Ние не може да влияем на цената на международните пазари", допълни Пулев.

По думите на енергийния министър Ива Петрова няма съмнение, че ще бъде изпълена приходната част на Фонд "Сигурност на електроенергийната система". "Количествата за бита се левират за година напред през специален сегмент на борсата", обясни енергийният министър. 

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