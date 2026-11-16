Ива Петрова: Запазват се цените на тока и парното до края на сезона

Няма да има промяна на цената на тока в рамките на регулаторния период. Гарантирана е и цената на парното. Това заяви енергийният министър Ива Петрова след заседанието на Министерския съвет, на което беше обсъден Бюджет 2027 г.

"Осигурен е компенсаторен механизъм до юни 2027 г. през ББР за целия бизнес. Така се осигурява своевременна ликвидна подкрепа", каза Петрова.

"Булгаргаз" продължава да осигурява природен газ на цени под пазарните, допълни енергийният министър.