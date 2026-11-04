Васил Велев: В България само 5% от тока се произвежда от природен газ, но цените скачат

"В България по-малко е производството на ток от природен газ. 95% от електроенергията у нас се произвежда от атомна, слънчева, вятърна енергия. Заради грешка на дизайна на пазара, имаме рекордно поскъпване на стоките и услугите. Тези огромни разлики са свръхпечалби. Бизнесът иска да се компенсират надвзетите цени". Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев пред БНТ.

Ако не бяха грешките в европейската енергийна политика, сега увеличението щеше да е по-малко, каза Велев.

Енергийният експерт Еленко Божков даде пример, че няколко въглищни блокове не работят. "Всички те биха дали шанс да понижат цените. Не са се повишили ресурсите, от които се произвежда ток, те са на същата цена. Когато говорим за компенсации трябва да се търси контрола и ползата от тези компенсации. Да видим как се е понижила цената на продукцията или как се е задържала", каза Божков.

"Когато има компенсация, икономиката на енергия отива на заден план. За какво ще икономисваме енергия, когато тя ще се компенсира? Вместо да се снижава самостойността на продукцията, някои купуват "Ферарита"... Нужен е анализ, за да се вижда ефекта", каза Божков.