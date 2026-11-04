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Синдикатите отиват на среща с енергийния министър Ива Петрова

Синдикатите отиват на среща с енергийния министър Ива Петрова
Снимка: БТА

Целта е компенсации за цените на тока

Синдикатите се срещат по-късно днес с министъра на енергетиката заради високите цени на електроенергията. Очаква се на събитието да бъдат обсъдени възможностите за подкрепа на бизнеса и мерките за компенсиране на предприятията, които са най-силно засегнати.

Поводът за срещата е скока на цените на електроенергията е с около 126% от юни до октомври. Работодателите и синдикатите предупреждават, че забавеното изплащане на компенсациите създава риск от ограничаване на производството, съкращения и ново поскъпване на стоките и услугите

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