Най-важното от спорта на 03.11.2026г.

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Временният селекционер на националния отбор Атанас Рибарски обяви имената на футболистите, на които ще разчита за последните два мача от Лигата на нациите. На 13 ноември „лъвовете“ приемат Исландия в Пловдив, а на три дни по-късно ще гостуват на Естония.

Извън сметките на специалиста е капитанът на Левски Кристиан Димитров и лявото крило на турския Мердин Здравко Димитров. Отсъствието на Кристиан Димитров означава, че Левски няма нито един представител в мъжкия ни тим. ЦСКА има един футболист - Теодор Иванов.

В групата за първи път попадна 20-годишният защитник на Лудогорец Симеон Шишков, който от края на септември и началото на октомври взе участие в три мача на младежкия национален отбор. Халфът на АЕК Ларнака Иван Панков също може да направи дебют за мъжкия национален отбор, след като от началото на годината взе участие в два двубоя на България U21.

Бразилски гранд се прицели в един от новите шефове на Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес не е единствената фигура от „Герена“, която привлича вниманието на известни клубове. Вчера стана ясно, че 45-годишният испанец е в плановете на Селтик за заместник на Мартин О'Нийл. Часове по-късно бразилската версия на американската спортна телевизия ESPN информира, че местният футболен гранд Фламенго е набелязал члена на Борда на директорите на Левски Еду Гаспар за ролята на спортен директор от началото на 2027 г.

48-годишният бивш футболист на Арсенал е бил предложен на президента на „червено-черните“ от футболния агент Джулиано Бертолучи. В листата на президента Луис Едуардо Бартиста има и други варианти, обявиха в предаването Sports Center, но за момента не са водени преговори с нито един от тях. Клубът търси заместник на Жозе Бото, чийто договор като спортен директор изтича в края на годината.

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

ЦСКА ще може да разчита на Жоел Цварц за гостуването на Панатинайкос в третия кръг на Лигата на конференциите. Нидерландският нападател е подновил тренировки след контузията, която го извади от последните мачове на „червените“.

Цварц получи травмата при гостуването на Несебър за Купата на България. Заради нея той пропусна двубоя с Нордселанд в Европа, както и срещите с Лудогорец и Славия в първенството.

Голмайсторът ще бъде на разположение на треньора Маркус Гиздол за визитата в Атина, но е малко вероятно да започне в стартовия състав.

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Женският национален отбор на България научи своите съперници в третото издание на Лигата на нациите на УЕФА, като късметът не беше кой знае колко благосклонен към "лъвиците". Жребият, изтеглен днес в централата на европейската футболна централа в Нион, Швейцария, отреди на „лъвиците“ да се изправят срещу Словакия, Хърватия и Гибралтар в група C1 на Лига C.

Доста по-леки биха били групите С2 и С4, където присъстват преодолими за българките отбори като Азербайджан, Грузия, Лихтенщайн, Естония, Сан Марино.

Българският тим ще срещне всеки от трите си съперника по два пъти – веднъж като домакин и веднъж като гост.

Григор Димитров приключи с тениса през 2026 година

Григор Димитров няма да участва в повече турнири през 2026 година, пишат колегите от tenniskafe. Така последният мач на българина за сезона се оказа загубата с 6:7(3), 6:4, 3:6 от Адолфо Вайехо в квалификациите на Мастърса в Париж. Преди това той получи „уайлд кард“ за ATP 500 турнира във Виена, където загуби от Флавио Коболи с 4:6, 6:3, 3:6.

За съжаление, за втора поредна година физически проблеми оказаха влияние върху изявите на корта на Димитров, който пропусна някои от планираните участия заради контузии, а в други турнири не бе на 100%.

Най-силният период за Григор дойде на трева. Той спечели два мача на Чалънджъра в Дъблин, достигна до четвъртфинал на АТР 250 в Майорка и до осминафинал на Уимбълдън. В Лондон Димитров победи Дейн Суини, Якуб Меншик и Матео Беретини, преди да загуби от Артур Фери след пет сета.

Тервел Замфиров с добри новини за сестра си Малена

Тервел Замфиров разкри, че сестра му Малена се възстановява много бързо и скоро ще започне тренировки на сняг. Бронзовият медалист в паралелния гигантски слалом от олимпийските игри в Милано/Кортина 2026 присъства на сключването на партньорски договор между Българска федерация ски и компанията за разплащателни услуги Visa, която е и негов личен спонсор.

„Да, Малена влиза във форма с учудващи темпове. Докторите са безкрайно впечатлени от начина, по който тя се възстановява, но това се дължи основно на добър план за физиотерапия и желязна дисциплина и воля от нейна страна", каза Тервел Замфиров.