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Бразилски гранд се прицели в един от новите шефове на Левски

Бразилски гранд се прицели в един от новите шефове на Левски

Фламенго обмисля да предложи на Еду поста на спортен директор

Треньорът на Левски Хулио Веласкес не е единствената фигура от „Герена“, която привлича вниманието на известни клубове. Вчера стана ясно, че 45-годишният испанец е в плановете на Селтик за заместник на Мартин О'Нийл. Часове по-късно бразилската версия на американската спортна телевизия ESPN информира, че местният футболен гранд Фламенго е набелязал члена на Борда на директорите на Левски Еду Гаспар за ролята на спортен директор от началото на 2027 г.

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48-годишният бивш футболист на Арсенал е бил предложен на президента на „червено-черните“ от футболния агент Джулиано Бертолучи. В листата на президента Луис Едуардо Бартиста има и други варианти, обявиха в предаването Sports Center, но за момента не са водени преговори с нито един от тях. Клубът търси заместник на Жозе Бото, чийто договор като спортен директор изтича в края на годината.

Еду Гаспар е бивш технически директор на Арсенал, а за последно беше с ръководна роля в друг английски клуб - Нотингам Форест. 

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