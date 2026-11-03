Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“

Пожар изпепели два автомобила, паркирани пред жилищна кооперация в столичния квартал „Дружба 1“. Огънят лумнал около 9:00 часа тази сутрин, а очевидци чули няколко силни гърмежа, съобщава Dir.bg.

На място били изпратени екип на пожарната и три полицейски автомобила.

По първоначална информация огънят вероятно е тръгнал от единия автомобил, след което се е прехвърлил върху другия.

Няма данни за пострадали. Причината за инцидента все още не е установена.