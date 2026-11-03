45 ранени при преобръщане на пътнически автобус в Турция

Общо 45 души са ранени при катастрофа с пътнически автобус в Централна Турция. Превозното средство, собственост на компанията „Йени Диарбекир“, е излязло от пътя и се е преобърнало в канавка край град Хююк, в окръг Коня, съобщи ТРТ Хабер.

Инцидентът е станал около 02:00 ч. местно време (01:00 ч. българско време) на пътя между Ъспарта и Бейшехир.

По първоначални данни около 40 от пострадалите са с леки наранявания. Петима души са откарани в болници в Коня, трима са настанени в лечебни заведения в Сейдишехир, а останалите са транспортирани до държавната болница в Бейшехир.

По случая е започнало разследване, което трябва да установи причините за катастрофата.