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45 ранени при преобръщане на пътнически автобус в Турция

45 ранени при преобръщане на пътнически автобус в Турция

Инцидентът е станал около 02:00 ч. местно време

Общо 45 души са ранени при катастрофа с пътнически автобус в Централна Турция. Превозното средство, собственост на компанията „Йени Диарбекир“, е излязло от пътя и се е преобърнало в канавка край град Хююк, в окръг Коня, съобщи ТРТ Хабер.

Инцидентът е станал около 02:00 ч. местно време (01:00 ч. българско време) на пътя между Ъспарта и Бейшехир.

По първоначални данни около 40 от пострадалите са с леки наранявания. Петима души са откарани в болници в Коня, трима са настанени в лечебни заведения в Сейдишехир, а останалите са транспортирани до държавната болница в Бейшехир.

По случая е започнало разследване, което трябва да установи причините за катастрофата.

 
 
 

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