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Отварят за посетители тайните тунели под „Света София“

Отварят за посетители тайните тунели под „Света София“
Pixabay

Разкрити множество непознати и неизследвани досега камери и подземни проходи

Турските власти подготвят за туристически посещения мрежата от подземни структури и тунели под емблематичната „Света София“ в Истанбул. Идеята ще се реализира веднага след като приключат текущите дейности по тяхното почистване, укрепване и реставрация, обяви министърът на културата и туризма на страната Мехмет Нури Ерсой, цитиран от всекидневника „Тюркийе“.

По време на културен форум в Анталия Ерсой разясни, че експертите, ангажирани с дългосрочното обновяване на храма, вече са се заели с разчистването, описването и консервацията на водните канали, подземията и галериите под историческия монумент. До този момент работниците са изнесли приблизително 3000 тона кални маси и отломки. Благодарение на това са били разкрити множество непознати и неизследвани досега камери и подземни проходи.

Министърът допълни, че проучванията в четирикамерна подземна гробница (хипогеум), намираща се в североизточния сектор, са извадили наяве археологически следи от епохи, които предхождат изграждането на самата „Света София“. Според плановете на министерството подземните нива скоро ще бъдат представени пред медиите, а впоследствие подходящите за целта тунели и зали ще посрещнат и първите туристи.

Успоредно с подземните разкопки в момента се провеждат и сериозни конструктивни укрепвания на централния купол, както и на източния полукупол на сградата, допълва изданието.

„Света София“ е издигната в периода 532–537 г. по волята на византийския император Юстиниан I. След превземането на Константинопол от османските войски през 1453 г., султан Мехмед II Завоевателя я превръща в джамия. През 1934 г. по инициатива на Мустафа Кемал Ататюрк монументът получава статут на музей, който запазва в продължение на десетилетия. Преди шест години обаче, след съдебно решение от 10 юли 2020 г. по иск на Асоциацията за опазване на историческите паметници, министерското постановление от епохата на Ататюрк бе отменено. В същия ден президентът Реджеп Тайип Ердоган издаде указ, с който върна на „Света София“ статута на действащ храм и тя бе отворена отново за богослужения, припомня БТА.

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