Нови пет жертви в Газа на фона на взаимни обвинения в нарушаване на примирието

Нова вълна от израелски въздушни атаки и артилерийски обстрел отнеха живота на петима души на няколко локации в ивицата Газа. Информацията, съобщена от Франс прес, се базира на данни от палестинските аварийно-спасителни екипи. От своя страна въоръжените сили на Израел декларираха, че цел на операциите им в анклава са били „няколко терористи“.

Махмуд Басал, който изпълнява функцията на говорител на контролираната от ислямисткото движение „Хамас“ Гражданска защита, потвърди пред АФП за петимата загинали и допълни, че има и множество ранени граждани.

По думите на Басал, три от жертвите са регистрирани в южния сектор на ивицата – района на Хан Юнис. Първият палестинец е загинал от директен обстрел, вторият е бил поразен при удар от дрон срещу палатка с бежанци, а третият е намерил смъртта си при нападение с безпилотен апарат, насочено срещу струпване на хора близо до мигрантски лагер.

Четвъртият смъртен случай е локализиран в северната част на палестинската територия, където израелски въздушен удар е поразил цивилен автомобил в югозападна посока от град Газа.

Последната, пета жертва, е издъхнала в централните райони на анклава в резултат на тежки ранявания от шрапнели, предизвикани от поредна атака с безпилотен самолет, поясни още Басал.

Тези нови сблъсъци се случват на фона на реципрочни обвинения между Тел Авив и „Хамас“ в системно потъпкване на договореното примирие. Официалното прекратяване на огъня влезе в сила на 10 октомври миналата година, слагайки край на двугодишния мащабен конфликт, започнал след кървавото навлизане на бойци от „Хамас“ на израелска земя на 7 октомври 2023 г.

Статистиката на палестинското Министерство на здравеопазването показва, че от момента на сключване на споразумението досега броят на убитите палестинци надхвърля 1550 души. Организацията на обединените нации (ООН) продължава да разглежда данните на ведомството в Газа като легитимни и достоверни.