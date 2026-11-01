Нови израелски удари в Газа: Осем загинали, сред които петима полицаи

Най-малко осем палестинци, сред които петима полицейски служители, бяха убити в ивицата Газа при две отделни атаки на израелската армия в неделя. Това съобщиха медицински източници и управляваното от „Хамас“ министерство на вътрешните работи, цитирани по Ройтерс.

Според медиците трима души са загинали при израелски въздушен удар в град Газа. Вътрешното министерство допълни, че петимата полицаи са били убити при друга атака в западната част на Хан Юнис, в южната част на анклава. Израелската армия обяви, че е поразила няколко екстремисти в Хан Юнис, без да предоставя повече подробности, и към момента не е коментирала удара в град Газа.

Израел, според чиито твърдения радикалното движение „Хамас“ се превъоръжава и предприема атаки в нарушение на сключеното преди година примирие, засили ударите си срещу групировката през последните седмици. От своя страна „Хамас“ отрича опитите за възстановяване на арсенала си или извършването на нападения и обвинява Тел Авив в умишлено подкопаване на мирното споразумение за Газа.

Сключеното миналата година с посредничеството на САЩ примирие предвиждаше поетапно възстановяване на палестинската територия. До момента обаче напредъкът е минимален, тъй като преговарящите не успяват да постигнат съгласие относно условията за разоръжаване на „Хамас“ или изтеглянето на израелските войски. В момента Израел контролира около две трети от територията на ивицата, откъдето нареди на местните жители да се евакуират.

Почти цялото население на анклава, наброяващо над 2 милиона души, сега живее в останалата една трета от територията сред руините от войната – предимно в импровизирани палатки и увредени сгради, които все още са под ефективния контрол на „Хамас“.

По данни на здравните власти в Газа, най-малко 1500 палестинци са били убити при израелски атаки след обявяването на примирието, докато Израел съобщава за четирима загинали свои войници през същия период. Общо над 74 000 души са загинали в Газа от началото на израелската офанзива, започнала след координираното нападение на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., при което в Южен Израел бяха убити около 1200 души.