Израел удари четири оръжейни склада на „Хамас“ и „Ислямски джихад“ в Газа

Израелската армия и службата за вътрешна сигурност Шин Бет съобщиха, че са унищожили четири склада с оръжия на „Хамас“ и „Палестински ислямски джихад“ при удари в Ивицата Газа, извършени вчера. Информацията беше разпространена в съвместно изявление на двете служби, цитирано от The Times of Israel.

Според израелските власти в поразените обекти са били съхранявани десетки оръжия и боеприпаси, сред които ракети, взривни вещества, минохвъргачки, автомати „Калашников“ и друго бойно оборудване.

В изявлението се посочва, че преди атаките са били отправени предупреждения към цивилното население. По данни на израелските служби при операцията са използвани прецизни боеприпаси с цел да се ограничат рисковете за цивилните.

Това не е първият подобен удар през последните месеци. На 9 септември израелската армия съобщи за унищожаването на три оръжейни склада и площадка за изстрелване на ракети в Ивицата Газа. Според военните обекти са били използвани от „Хамас“ и „Палестински ислямски джихад“ за съхранение на оръжия, включително ракети и автомати. Израелската армия заяви, че действията ѝ са насочени към ограничаване на военните възможности на въоръжените групировки и предотвратяване на възстановяването на техния арсенал.