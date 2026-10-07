Израелският посланик у нас: Да не позволяваме 7 октомври да бъде пренаписан

С възпоменателна церемония в София Посолството на Израел отбеляза третата годишнина от атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. Основното послание на израелския посланик Йоси Леви Сфари беше да се пази паметта за жертвите и да не се допуска пренаписване на случилото се.

Дипломатът благодари и за подкрепата, която Израел е получил в България след нападението.

"Тук в България не се почувствахме сами. Още от първия ден усетихме солидарността на българския народ", заяви Леви Сфари.

Той подчерта, че според него последиците от атаката не са останали в миналото, а идеологията зад нея продължава да представлява заплаха.

Един от най-емоционалните моменти на церемонията беше историята на 22-годишната Амит, която загива, след като оказва първа помощ в един от нападнатите кибуци.

На събитието присъства и заместник-министърът на външните работи Христо Дикански. Той подчерта българската позиция за правото на Израел да гарантира сигурността на своите граждани при спазване на международното право, като едновременно с това акцентира върху защитата на цивилните.

"Защитата на цивилното население и спазването на международното хуманитарно право са задължение на всички страни, при всички обстоятелства", заяви Дикански.

Третата годишнина беше отбелязана и в Израел, където паметта на жертвите беше почетена с минута мълчание в часа на нападението. При атаката на 7 октомври 2023 г. загинаха най-малко 1221 души, а 251 бяха взети за заложници, според данните, цитирани от БНТ.