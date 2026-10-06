Великобритания заплашва Израел с експулсиране на 27 дипломати

Великобритания заплашва Израел, че може да експулсира 27 израелски дипломати от посолството в Лондон, ако Израел изпълни решението си да затвори британското консулство в Източен Йерусалим. Toва съобщава Ynet, цитирано по The Times of Israel.

Британският посланик в Израел Саймън Уолтърс е предал съобщението на израелски служители, се казва в доклада, като Лондон заплашва да експулсира по един израелски дипломат за всеки британски дипломат, чиято работа в консулството бъде прекратена.

Заплахата е най-новата ескалация в силно обтегнатите отношения между Йерусалим и Лондон. Миналия месяц Обединеното кралство обяви мащабни мерки, насочени срещу израелските селища на Западния бряг, което накара външния министър Гидеон Саар да обяви поредица от контрамерки, включително затварянето на консулството в Източен Йерусалим в рамките на 30 дни - краен срок, който трябва да влезе в сила този четвъртък.

Британското посолство в Израел отказа да коментира доклада на Ynet, докато външното министерство на Израел не отговори веднага на искането за коментар.

По-късно в понеделник израелски дипломатически източник каза, че няма причина да се реагира на спекулации относно решения, които други държави могат или не могат да вземат в бъдеще. Източникът допълни, че Израел вече е доказал, че всяка стъпка, предприета срещу страната, ще срещне подходящ отговор, и това ще продължи да бъде така и в бъдеще.

Анонимни източници, запознати с развитието на събитията, казаха пред Ynet, че британците са били изненадани и шокирани от отговора на Израел на санкциите и по-специално от краткото предизвестие, дадено за консулството.

Великобритания се е опитала да разреши дипломатическия спор, като нейният висш служител по националната сигурност тихомълком е посетил Израел миналата седмица в опит да предотврати затварянето на консулството, казаха трима източници пред Reuters.

Съветникът по националната сигурност Джонатан Пауъл, чието посещение не беше оповестено от правителството на Великобритания, е провел разговори с израелски служители, но не е успял да постигне споразумение за запазване на консулството отворено, казаха източниците, пожелали анонимност.

Отстраняването на 27 дипломати би било сериозен удар за посолството в Лондон, което няма посланик от септември 2025 г., когато предишният пратеник Ципи Хотовели приключи мандата си.

Франция и Канада се присъединиха към Великобритания в санкциите срещу селищата, но Израел не е предприел действия срещу тях.

Инцидентът подчерта нарастващото разочарование сред дългогодишните съюзници на Израел от неговите ескалиращи действия по заселването на Западния бряг.