Димитър Къцарков за Таралеж: Пътят на Айзенкот към властта е по-лесен от този на Нетаняху

Бенямин Нетаняху се опитва да отиграе ситуацията със полет FZ1073 на flydubai. Покани хора от екипажа и ранения пилот, снима се с тях. Но той не е героят в тази ситуация, не е главното действащо лице. По-скоро се опитва да обере лаврите. Така че не мисля, че този епизод ще повлияе драматично в полза на премиера.

Това заяви за Таралеж хебраистът и докторант по международни отношения Димитър Къцарков. Той уточни, че все пак социологията не е отразила как евентуално ще се отрази на предизборната кампания в Израел ситуацията с направения опит за отвличане и разбиване на въпросния самолет. Въпреки това, според анализатора случаят с flydubai няма да доведе до залитане в някоя от посоките на оспорващите си победата два основни електорални блока.

Предвид това обаче, че този епизод касае сигурността на страната, Къцарков уточнява, че това е важна тема за Израел и дори „догма“.

„Ситуацията е толкова на кантар. Буквално може да не се разбере веднага кой ще вземе властта“, коментира актуалната социология експертът, предвид предстоящия парламентарен вот на 27 октомври. По думите му, нито Бенямин Нетаняху, нито Гади Айзенкот ще могат да формират правителство след изборите без участието на арабските партии. Къцарков уточнява, че изправен пред подобна перспектива, такава коалиция е по-лесно да бъде осъществена от блока, воден от опозиционния лидер Айзенкот.

Именно той води с два мандата пред партията на Бенямин Нетаняху, допълва анализаторът, позовавайки се на последните социологически данни. Но ключови за развръзката ще бъдат 17 мандата, които ще бъдат излъчени от гласоподаватели, които все още не са решили за кого ще гласуват, добавя Къцарков. Той посочва и интересния случаи на 4 мандата, които към момента проучванията дават на новата партия на резервистите, водена от Йоаз Хендел, която също може да „наклони“ ситуацията в една от двете посоки, ако успее да прескочи предизборната бариера.

Бенямин Нетаняху няма да може да формира правителство без религиозните партии (ултраортодоксалните и ционистките), казва още анализаторът. На този фон, „пътят на Айзенкот към властта е по-лесен от този на Нетаняху“.

Затова един от важните въпроси, които може да разреши изборния ребус в страната, е колко гласа ще загуби един от основните коалиционни партньори на Нетаняху, Бен Гвир, който е в ядрото на коалицията на действащия премиер. „В момента социологията му дава 8 мандата“, обяснява Къцарков, като уточнява, че заедно с другия коалиционен партньор на Нетаняху, Бецалел Смотрич, религиозните ционисти ще имат около 14 мандата.

Основните теми в предизборната кампания в страната са конскрипцията (записването на военна служба, от което са изключени по религиозни причини много от ултраортодоксалните евреи), сигурността (така че да не се повтори повче атака като онази на 7-ми октомври на Хамас), войните със Иран и Хизбула, казва Къцарков. Според него палестинският въпрос в случая се разглежда през призмата на политиката на заселничеството. Така например, уточнява той, политици като Бен Гвир казват, че няма да се откажат от заселническата политика.

„На този фон други партии – било в коалицията на Айзенкот, било като лидера на левицата Яир Голан – поставят акцента върху необходимостта да се възстанови стратегическия диалог със САЩ. Те се застъпват за „завръщане на балансиращата политика“, казва хебраистът, уточнявявайки, че тези формации отчитат възможността за завръщане на контрола на Демократическата партия върху част от или върху целия Конгрес на последващите избори през ноември месец тази година в САЩ.

Според Къцарков обаче „големият въпрос е, ако Нетаняху загуби изборите, дали ще бъде юридически преследван, дали ще се възстанови делото срещу него в Израел, дали ще му бъде свален имунитета и дали ще бъде съден“.

Анализаторът уточнява, че „Израел няма да предаде Нетаняху на Международния съд, тъй като това ще бъде голяма щета имиджа на страната“. Показателно за високия залог на изборите в Израел обаче е и това, че „едно от обещанията на един от опозиционните лидери, Яир Лапид, е Нетаняху да бъде съден за корупция“.